Один горняк погиб, 19 заблокированы в шахте на северо-западе Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 19 горняков заблокированы в затопленной угольной шахте в провинции Цинхай на северо-западе Китая. Об этом в субботу сообщило агентство «Синьхуа», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Авария произошла в субботу на объекте, расположенном в уезде Гагца Хайбэй-Тибетского автономного округа провинции Цинхай.

Один горняк погиб, еще 19 оказались под завалом. В момент обрушения горной породы в шахте находился 21 человек. Одного удалось спасти, пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

На месте происшествия ведутся спасательные работы.



