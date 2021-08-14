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Один горняк погиб, 19 заблокированы в шахте на северо-западе Китая

14 Августа 2021 21:15
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Один горняк погиб, 19 заблокированы в шахте на северо-западе Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 19 горняков заблокированы в затопленной угольной шахте в провинции Цинхай на северо-западе Китая. Об этом в субботу сообщило агентство «Синьхуа», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Авария произошла в субботу на объекте, расположенном в уезде Гагца Хайбэй-Тибетского автономного округа провинции Цинхай.

Один горняк погиб, еще 19 оказались под завалом. В момент обрушения горной породы в шахте находился 21 человек. Одного удалось спасти, пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

На месте происшествия ведутся спасательные работы.



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#Происшествия   #Китай  
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