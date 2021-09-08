Один день с Тимкой: Кинолог столичного аэропорта рассказал о работе с четвероногим другом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кинологическая служба всегда вызывает особый интерес. После просмотра фильмов со служебными собаками в главных ролях хочется поближе с ними познакомиться и вместе раскрывать самые опасные преступления. Сегодня мы наведались в кинологический центр столичного аэропорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инспектор кинологической службы Азамат Базарбаев рассказал нам о работе к четвероногим товарищем - псом по кличке Темир. Ласково его называют Тимкой.

Азамат - профессиональный кинолог. Как оказалось, на службе он недавно - всего три месяца. Н о уже чувствуется, как они с Тимкой привыкли друг к другу. Инспектор рассказал о первой встрече с товарищем.

«Когда приступил к службе, меня познакомили с Тимкой – бельгийской овчаркой малинуа. Ему семь лет. При первой встрече я сразу же определил, что передо мной сангвинический холерик. Мы быстро нашли общий язык. Буквально после недельной стажировки вышли на работу», - поделился кинолог.

Азамат имеет высшее образование в финансовой сфере, однако душа легла к особой службе.

«Я не хотел никогда работать в финансовой сфере, проводить время в офисе. Сидеть на одном месте – это не мое. Поэтому выбрал кинологическую службу. Тем более проводить время с собачкой на свежем воздухе – полезное занятие для здоровья», - отметил он.

Рабочий день у инспекторов начинается в 7:20. Все проходят медицинский осмотр, затем идут на базу в кинологический отдел. Осматривают собак, потом работают по вызовам. Иногда бывает до 11 вызовов в день, а порой по пять-шесть.

Кинологи сами ухаживают за собаками, расчесывают, купают в теплую погоду, обязательно моют шампунем. На постоянной основе их осматривают ветеринары.

По словам Азамата, плохих или хороших собак не бывает. К каждой можно найти подход.

«Собака сама по себе психолог. Кинолог в этих отношениях должен выбрать доминирующую позицию. Если собака будет доминировать, она никогда не послушается своего хозяина и будет делать то, что захочет», - рассказал инспектор.

Почувствовав, что мы с опаской глядим на пса, Азамат заверил, что собаки просто так на людей не нападают.

«Собака просто так не нападает на людей. Однако, соблюдая все меры предосторожности, все же надеваем намордник. Если собака хочет укусить, кинолог пресекает такие случаи. Он показывает, что нельзя так делать. Но у нас таких случаев не было, потому что собачки наши подготовлены к работе с людьми. Поэтому даже какие-то провокации без команды старшего товарища собака совершать не будет. Вы должны быть командиром. Если вы начинаете менять позицию, собака это почувствует и перестанет подчиняться вам», - пояснил инспектор-кинолог.

Инспектора приучены работать со всеми питомцами, даже если к каждому кинологу «прикрепляют» одну собаку.

«Бывает, что при обходе или вызовах собака устает. В такие моменты спрашиваем разрешение у старшего инспектора-кинолога, чтобы выпустить другую собаку. Питомцы устают, поэтому даем им перерыв, чтобы отдохнули пару часов. Не бывает такого, что с одной собакой можешь работать, а с другой - нет. Кинологи должны уметь работать со всеми», - считает Азамат Базарбаев.

В ходе нашей беседы он рассказал об интересном случае, произошедшем на службе.

«При вечернем обходе в закрытом паркинге Темир начал обыскивать машину. Паркинг большой, он был заинтересован машиной. Остановился со стороны глушителя заднего багажника, нагнулся, вгляделся и замер. Оказывается, там был прицеплен пряник. Тимка почуял еду и начал искать ее. Я снял пряник, дал Тимке и дальше мы пошли на свою зону», - поделился кинолог.