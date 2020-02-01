Один день из жизни прима-балерины Айгерим Бекетаевой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Своей харизмой, изящным изгибом тонких кистей рук, воздушным движением они завораживают всех присутствующих в зале. На сцене балерины с легкостью крутят фуэте. Всю физическую нагрузку и боль скрывают за яркой улыбкой, на протяжении всего спектакля стараясь подарить зрителю эмоции танца. Наблюдая за тем, как балерина выступает в большом зале, мы порой не задумываемся, сколько же времени уходит на подготовку к выступлению. Корреспондент МИА «Казинформ» решил заглянуть за кулисы и рассказать о том, как проходит один день балерины. Герой материала - прима-балерина театра «Астана Опера», заслуженный деятель РК Айгерим Бекетаева.

«Просыпаюсь к 8:30-9:00 утра. Очень тяжело утром просыпаться, так как за целый день наше тело очень устает. За ночь мы практически не успеваем восстановиться. Но, тем не менее, просыпаемся, чтобы еще раз порадовать зрителя новой постановкой. Это и мотивирует нас безупречно выполнять свою работу. Обязательно завтракаю. До обеда нужно выполнить очень много работы, а для этого нужны силы. В этом плане завтрак обязателен», - рассказала Айгерим Бекетаева.

Рабочий день нашей балерины начинается в 10:00 с классического урока. Это подготовка тела к основным репетициям. Все балерины, собравшиеся в зале, разогревают мышцы. Классический урок длится до 11:15 часов. Каждый день балерины – это долгие постоянные репетиции: с 11:30 до 14:00, с 15:00 до 17:00 и с 18:00 до 21:00.Как нам рассказала Айгерим, репетиции зависят от того, к какому спектаклю готовится труппа. Если он будет ставиться впервые, то подготовка идет почти два месяца с утра до ночи. В зале отрабатываются все нюансы, артисты знакомятся с еще одним новым сюжетом, материалом. Если спектакль уже ранее показывали зрителям, то, как солистке, Айгерим Бекетаевой хватает двух часов на подготовку.

«Основная нагрузка лежит на солистках. Мы несем историю и раскрываем зрителю всю суть балета. Хочу также отметить важность кордебалета. В кордебалете танцуют 32 девушки. К примеру, в балете «Лебединое озеро» 32 лебедя. Очень сложно работать в команде, так как они все должны одинаково двигаться. Считаю, что каждая балерина должна станцевать в кордебалете и пройти эту школу. Это фундамент, чтобы понять командную игру и то, как держать линию. А что касается солисток, конечно же, в эмоциональном плане бывают свои сложности. В зале вместе с педагогом мы готовимся и отрабатываем все детали», - поделилась прима-балерина.

В начале карьеры балерины приходят в театр неподготовленными, неопытными, неуклюжими, словно гадкие утята. Однако педагог все отшлифовывает, рассказывает историю спектакля, чтобы артист понимал, как правильно передать образ.

«Я хочу отметить титанический труд своего педагога Алтынай Асылмуратовой. Она дала возможность раскрыться мне самой, прожить историю своего героя так, как я это чувствую и понимаю. Мой педагог сама через все это проходила: сама танцевала, сама все это прожила на сцене. У нее очень большой опыт. Она всегда может рассказать, показать, как станцевать в этом моменте. Спасибо ей большое за то, что я могу добавить свою изюминку, сыграть персонажа немножко так, как я этого хочу. Каждый исполнитель по-своему передает зрителю своего героя. У нас в труппе четыре ведущих солистки. Каждая из нас разная и каждая танцует так, как это сама чувствует», - рассказала Айгерим Бекетаева.



Девятилетнюю Айгерим мама привела в Алматинское хореографическое училище им. А.В. Селезнева. На протяжении 8 лет она постигает тонкости балетного искусства. По окончанию училища ей предложили работу в Театре оперы и балета имени К. Байсеитовой. Айгерим Бекетаевой на тот момент было 17-18 лет. Из «массы» она только переходила на сольные партии. Робкая девушка не побоялась такого ответственного шага. Ведь это доказывало высокое доверие и веру в ее талант, способности и труд. Перед девушкой стояла лишь одна цель – оправдать это доверие. Открыть театр страны - это большое счастье, фортуна для артиста.



«Многое зависит от физического строения. Есть девушки, которым сложно выполнять задания: прыжок, шпагат. Солисток, наверное, распознает педагог. Хорошо сыграть ведущие роли помогает мне работа с педагогом, профессиональная литература. Артист сам по себе совершенствоваться не может. Во-первых, это труд наших педагогов. Во-вторых, это поддержка наших родителей и близких. Игра балерины зависит от всего: костюмы, сцена, оркестр, свет, музыка. Наш невидимый фронт – это люди, которые передвигают декорации, также оказывают влияние», - отметила важность работы в коллективе Айгерим Бекетаева.

Все приемы и техника танцев отрабатываются в зале. Балерины целыми часами репетируют в зале, чтобы выйти на сцену всего лишь на три минуты. Зритель должен получать удовольствие, вдохновляться и отдыхать, смотря на балерин.

«У артистов балета всегда все болит. Это очень сильная физическая нагрузка. Первую травму я получила еще в училище. Я была совсем маленькой, поэтому толком даже и не понимала ее значимости. Из-за этой травмы я получила академический отпуск и целый год пропустила. Для обычных людей травма – это как катастрофа. Ходить нельзя, ты должен лежать. А для нас - замазал, заклеил и вперед! Само появление на сцене дает тебе энергию. Ты даже забываешь, что у тебя болит и не думаешь о травмах», - рассказала прима-балерина.

Для каждого персонажа есть свой образ, костюмы. Над созданием образа работает вся творческая группа: режиссеры, художники, хореографы.

«Я стараюсь все пропустить через себя, чтобы зритель поплакал, посмеялся вместе со мной. Если ты действительно прочувствуешь - зритель поймет. Многое зависит от партнера. Если нет контакта, нет смысла рассказывать какую-то историю любви. Я выступала на одной сцене вместе с Олжасом Тарлановым, Еркином Рахматуллаевым, Арманом Оразовым, Таиром Гатауовым, Бахтияром Адамжаном. Мы не говорим, а с одного взгляда понимаем друг друга.





Наш артист балета Бахтияр Адамжан - это первый казах, который вывел казахстанский балет на новую ступень. Он сотрудничает с такими артистами, как Роберто Болле. Это большое счастье. Это говорит о том, что у нас хорошая школа. Мы можем представлять свою страну, свой театр на международных аренах, больших сценах. Меня вдохновляют наши же артисты, даже просто поговорив с человеком, посмотрев фильм, посмотрев на солнышко, можно получить вдохновение», - поделилась Айгерим.

Айгерим Бекетаева ведет весь балетный репертуар театра «Астана Опера». Все героини разные, и у каждой есть своя изюминка. Одна из самых любимых партий для Айгерим - это партия в балете «Лебединое озеро». Образ белого лебедя близок девушке по темпераменту и по характеру.

«Я росла без папы. В балете «Ромео и Джульетта» есть такая сцена, где папа ругает Джульетту и заставляет ее выходить замуж. В силу того, что мне всегда не хватало этого мужского характера, я хотела снова и снова прочувствовать эти эмоции. Так жизнь, наверное, сложилась, что я чувствую отца на сцене», - поделилась Айгерим Бекетаева.

Самым тяжелым балетом по технике, по стилистике стал балет «Спящая красавица». Но, несмотря на сложности, Айгерим получила непередаваемые ощущения.

На сцене не все идет так гладко, как кажется зрителям. Балерина поделилась и форс-мажорными ситуациями, которые происходили во время выступления.

«На сцене идет балет «Собор Парижской Богоматери». Есть в конце сцена, когда я надеваю на шею петлю. Квазимодо должен с петли меня снять. Но так получилось, что петля сужается и тянет вниз... Это было жутко. На сцене могут происходить такие вещи, что ты нечаянно можешь себе навредить», - вспоминает Айгерим Бекетаева.

2019 год для балерины был плодотворным. Она получила международную премию СНГ «Содружество дебютов» и премию «Сахнагер - 2019».

«Очень приятно, что твой труд оценивается. Большое внимание уделяется также развитию нашего театра. Елбасы посещает наши спектакли, и это вдвойне радует. Чего стоит сам театр, который нам построили. Для нас это храм. Все условия созданы - большая сцена, зрительский зал. Гости, приезжающие из-за рубежа, по достоинству оценивают наш театр», - добавила балерина.

В свободное время Айгерим Бекетаева проводит за чтением книг. Предпочтение отдает как художественной, так и профессиональной литературе. «Манон Леско», «Собор Парижской Богоматери», «Бегущий за ветром», «Поющие в терновнике», «Анна Каренина», «Прощай, Гульсары» - любимые произведения балерины.

«Я люблю посещать и драматические театры. Все мы артисты, но по-разному передаем историю произведения. Мне очень интересно, как драматические актеры передают сюжет. У них свои сложности, а у нас свои. Они двигаются и разговаривают. Им приходится вдвойне сложнее. А мы движением, всем телом передаем смысл», - говорит Айгерим.

В день нашей беседы намечался гала–балет, где выступили молодые артисты, которые только-только пришли в театр. Для них это старт, чтобы проявить и показать себя, в будущем получить роли в спектаклях.



«Когда заканчивается карьера балерины? Это зависит от самого артиста: как он ухаживает за собой. Есть и такие артисты, которым за 40, но они все еще танцуют. Мне кажется, ближе к 40 надо уже приостанавливать свою деятельность. Балетный век короткий, это дело молодых. Все равно у молодого поколения больше силы и энергии. В основном балерины становятся педагогами. Все, чему ты научилась в театре, нужно передавать подрастающему поколению»,- добавила балерина.

Айгерим Бекетаева с уверенностью говорит, что, если бы нужно было снова выбирать профессию, то она отдала бы предпочтение балету.

«Я даже не представляю, кем была бы я, если бы не балериной. Это мой смысл жизни. Я отдаю все свои силы, эмоции. Мне часто задают вопрос: «Что ты будешь делать по завершении карьеры?» Я даже об этом не задумывалась. Мне хочется еще какие-то партии станцевать. Есть очень много интересных постановок. Современная хореография хорошо развита сейчас. Тем не менее, надо танцевать и классику. В репертуаре нашего театр есть и классика, и неоклассика, и современные балеты. И мне хочется все это успеть. Не было такого момента, чтобы захотелось все бросить. Это любовь и желание к любимому делу. Я, когда ложусь спать, продумываю, что буду делать завтра. Мы работаем над ошибками, и они не должны завтра повторяться.

Я люблю свою профессию. Нет предела совершенству. В каждом спектакле я стараюсь что-то добавить, изменить. Балет прекрасен тем, что все настоящее. Фильм ты можешь пересмотреть и снова ощутить эти эмоции. А в балете все живое: эмоции, музыка, чувства», - с упоением говорит Айгерим.

В завершение нашей беседы Айгерим Бекетаева обратилась к тем, кто выбирает балет.«Родители должны больше внимания уделять, помогать, поддерживать, чтобы дети не бросали начатое дело. Эту профессию надо любить и много трудиться, чтобы достичь результата . Балет - это жизнь. Всю себя я отдаю балету и с трепетом танцую. Зритель должен вдохновляться. Мне хочется, чтобы люди наслаждались, отдыхали. Моя любовь должна окрылять зрителей», - добавила Айгерим Бекетаева.

В гала-балете Айгерим Бекетаева вместе с Бахтияром Адамжаном исполнили Гран-па из балета «Дон Кихот» Л. Минкуса в хореографии М. Петипа. Бурные овации сопровождали их до завершения балета, а после окончания зал аплодировал им стоя. Цель выполнена – зрители вдоволь насладились событиями на сцене, эмоции зашкаливали, улыбки зрителей и артистов были взаимны. Так завершился еще один день прима-балерины, заслуженного деятеля РК Айгерим Бекетаевой.