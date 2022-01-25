Один день из жизни медицинской авиации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как спасают жизни казахстанцев врачи медицинской авиации и как выстраивают взаимодействие с пилотами, читайте в репортаже корреспондента МИА «Казинформ».

Профессионалы, работающие в этой сфере, более устойчивы к стрессам и экстремальным условиям, чем другие врачи. Они всегда должны быть готовы к экстренному вызову и совершить полет за пациентом в другой город. То же самое касается пилотов, у которых нет четкого расписания дня, а заявка обычно приходит за два часа до вылета.

Заявка об экстренном рейсе приходит в Национальный координационный центр службы экстренной медицинской помощи. После изучения документов пациента диспетчер центра регистрирует заявку и запрашивает воздушное судно.

«Состав летного состава утверждается в ближайшее время. К опытному авиационному врачу присоединяется специалист, в зависимости от состояния пациента. Когда все медицинское оборудование готово, бригада выезжает в аэропорт и вылетает в регион, откуда поступил вызов. В зависимости от состояния здоровья больного, наличия медицинских услуг в регионе, мы доставляем больного в областной центр или республиканские поликлиники», — рассказал врач медицинской авиации Алдаберген Оспанов.

В это время пилоты также выезжают в аэропорт. Капитан воздушного судна проверяет техническую готовность, осматривает судно, оценивает метеорологическую, аэронавигационную обстановку.

«Я, как второй пилот, занимаюсь подготовкой кабины. Забиваю маршрут, связываюсь с диспетчерами, запрашиваю разрешение на вылет, в этот момент служба производит загрузку медицинской бригады на борт. Мы прилетаем в пункт назначения, врачи выезжают за пациентом в больницу, около часа-полтора мы ожидаем. На обратном пути проводим те же манипуляции. Каждый раз для медработников и пациента проводим инструктаж по технике безопасности», - добавила пилот Юлия Анафина.

После полета у пилотов обязательный 12-часовой отдых.

«Через 12 часов мы готовы в том же темпе, в том же ритме продолжать работу», - уточнила Ю.Анафина.

За последние дни января служба медицинской авиация экстренно вылетала на вызовы по патологиям новорожденных, патологиям детского возраста, болезням системы кровообращения, травмам, полученным в результате ДТП. Также увеличились обращения за неотложной медпомощью после вспышки COVID-19.

Некоторые пациенты, как рассказал Алдаберген Оспанов, иногда не понимают всю опасность ситуации.

«Недавно мы вылетали за пациентом в Шымкент. У больного была диагностирована аневризма аорты. Для 38 лет это нетипично, аневризма аорты больше характерна для людей пожилого возраста. Весь полет до столицы мы разговаривали, он рассказывал, что планирует вскоре женится, но все наше внимание было приковано к показателям на мониторах, он даже не осознавал, в какой опасности находится его здоровье. Сейчас ему уже ничего не угрожает, он успешно прошел лечение и, как мы узнали, женился», - поведал врач.

В среднем Алдаберген Оспанов вылетает на экстренные вызовы 6-8 раз в месяц, то есть 50-60 раз в год – в перерасчете на часы это около 250-300 часов в год. По времени полеты занимают от 1,5 до 5 часов в одну сторону в зависимости от дальности и погодных условий.

«Если это близлежащие к столице города – Семей, Костанай, то в одну сторону – это где-то полтора часа, самые дальние рейсы – Актау, Актобе, Уральск – до четырех часов в одну сторону. На время также оказывает влияние ветер – если он попутный, то время сокращается, если встречный – то увеличивается», - пояснила пилот Юлия Анафина.

Жительница Жамбылской области Кулпаршин Тогызакбаева рассказала, что за два месяца ей дважды приходилось вызывать бригаду медицинской авиации.

«Сейчас мы лечимся в Институте детской онкологии в Алматы. У моей 12-летней дочери лейкемия. Лечим с октября прошлого года. Сначала у нас было сильное кровотечение. Мы очень волновались, у ребенка никак не останавливалась кровь из ноcа. Приехавшая бригада была к нам очень вежлива, увидев спокойствие специалистов, мы тоже почувствовали себя немного лучше», - поделилась она.

Второй раз помощь была нужна, когда у девочки отказали почки. Ее увезли в реанимацию в Таразе, а оттуда уже в Алматы. Сейчас девочка чувствует себя лучше, она отдыхает вместе с семьей в родной деревне.

«Мы хотели бы поблагодарить каждого специалиста, который делает такую ответственную работу», — сказала мама маленькой пациентки.