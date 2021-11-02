НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Корреспонденты МИА «Казинформ» побывали в Научно-производственном центре трансфузиологии, чтобы узнать, как проходит один день донора крови. Центр обеспечивает нуждающихся пациентов необходимым количеством крови, которую сдают обычные люди, считающие своим призванием – спасать человеческие жизни.

Служба крови – одна из важнейших отраслей здравоохранения, обеспечивающая доступность и качество трансфузионной терапии при оказании неотложной и высокоспециализированной медицинской помощи населению. В центре отмечают, что кровь — это самое ценное из того, что человек может дать другому человеку. Поэтому став донором, вы дарите жизнь незнакомому вам человеку.

Стать донором крови очень просто. Достаточно захватить с собой в центр удостоверение личности. У входа вам измеряют температуру, если у вас хорошее самочувствие, проводят до регистратуры.

Донору с утра нужно хорошо позавтракать. Медики советуют не приходить голодным в Центр крови, потому что может закружиться голова, ухудшиться состояние. На завтрак рекомендуется съесть кашу на воде, отварные макароны, черный чай с булочкой. Следует помнить, что накануне донации вечером и в день сдачи крови нужно исключить из рациона яйца, бананы, орехи, жареную, острую, молочную продукцию. По словам медиков, это повышает жирность в крови, а кровь после этого может стать непригодной.

На регистратуре потенциальный донор предоставляет удостоверение личности и получает анкету. Ее следует заполнить правильно и четко ответить на поставленные вопросы. Потому что неверный ответ может навредить человеку, который в последующем станет донором.

После заполнения бланка регистратор выдает направление. Затем сдается кровь и определяется резус фактора, уровень гемоглобина, печеночный показатель. Эти все анализы поступают в базу терапевта. Результаты нужно ожидать в течение 7-8 минут. По итогам анализа терапевт дает одобрение или отказ на донацию. Если понижен гемоглобин, а печеночный показатель повышен, вас могут временно отстранить от донорства.

В случае одобрения донор проходит на третий этаж в кабинет донации. Здесь снова проходят регистрацию, при доноре вскрывается одноразовый гемакон, на него приклеивают штрих-код, чтобы проверить кровь донора на инфекции. Если инфекций не обнаружится, дальше кровь передают на хранение. В центре отметили, что тщательно проверяются все анализы, чтобы не заразить реципиента.

В день нашего посещения Центра желающих сдать кровь было много. Для кого-то это первая оказанная помощь, а кто-то на протяжении многих лет поддерживает тех, кто нуждается в крови. К примеру, Ерлана можно назвать почетным донором. На протяжении 10 лет он сдает кровь.

«С другом решили, что необходима помощь реципиентам. Медики звонят при необходимости, я прихожу сдавать. Сдаю кровь один раз в три месяца. Конечно, перед этим проходим тщательное обследование, определяют наше состояние. Приглашаю знакомых тоже участвовать в этой доброй акции, кто-то соглашается и приходит», - сказал Ерлан.

В Научно-производственном центре трансфузиологии отметили, что безопасная кровь спасает жизнь и улучшает здоровье. Переливание крови необходимо женщинам с осложнениями беременности, такими как внематочная беременность и кровотечения до, вовремя или после родов, детям с тяжёлой анемией, или онкогематологическими заболеваниями; пациентам, получившим тяжёлые травмы в результате несчастных случаев и многим другим пациентам, которым проводятся хирургические операции, страдают онкологическими заболеваниями, либо проводится трансплантация органов.