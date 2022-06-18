18 Июня 2022 22:36

Один день акмолинской скорой медицинской помощи

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — Практически каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался за помощью медиков. В самые сложные моменты мы вспоминаем о людях в белых халатах. Накануне Дня медицинского работника корреспондент МИА «Казинформ» посетил акмолинскую областную станцию скорой медицинской помощи и отправился на вызов с бригадой врачей.

По словам главного врача акмолинской областной станции скорой медицинской помощи Александра Высоцкого, с 1 февраля 2020 года в регионе реализуется проект «Единая дежурно-диспетчерская служба», а это означает, что сегодня диспетчерские отделы всех оперативных служб сконцентрированы в одном месте. Здесь они принимают все вызовы, обрабатывают, определяют категорию срочности и лишь затем передают в диспетчерский отдел станции скорой медпомощи.

«Акмолинская областная станция скорой медицинской помощи по городу Кокшетау имеет три места дислокации: основной корпус, центр крови, в котором находятся три бригады, обеспечивающие доезд в мкр-он Васильковский, поселок Станционный, Кокшетау-2, и в Красном Яре. Есть 19 районных подстанций, которые расположены в районных центрах и моногородах – Степногорске и Косшы. Всего круглосуточно по Акмолинской области на линию у нас выходит 68 бригад, которые обслуживают 783 тысячи акмолинцев. Только в Кокшетау на линию ежедневно выходит порядка 18-19 бригад», — поделился главный врач.

Так, в областном центре за сутки медики скорой помощи обслуживают до 300 вызовов, по области – и того более — от 600 до 1000. Только за 12 месяцев 2021 года в регионе обслужили 313,5 тысяч вызовов.

«Нас часто вызывают туда, где помощь не нужна. Людям неудобно добираться до больницы, и они считают, что скорая, как такси, должны выполнять перевозку пассажиров. Но остальных 50-60% — это наши пациенты – те случаи, когда речь идет о реальном спасении жизни», — продолжил рассказ А. Высоцкий.

Отправляемся вместе с бригадой на вызов. На этот раз помощь потребовалась 70-летней жительнице города Кокшетау. Женщина после инсульта, страдает ХОБЛ и практически каждый день при приступах вынуждена обращаться за помощью к медикам. Максимально у бригады скорой медицинской помощи есть лишь 10 минут, чтобы добраться до тяжелого пациента по первой категории срочности и 15 – по второй.

Фельдшер бригады №5 Асель Искакова к подобным вызовам уже привыкла. На счету у девушки не одна спасенная жизнь, каждую из которых она переживает вместе со своим пациентом.

«После вызова постоянно думаешь, как дальше этот пациент, беспокоишься даже дома после работы… Здесь просто нужна привычка, но у меня до сих пор каждый пациент оставляет что-то в душе… Есть и те, к кому приезжаем часто. Некоторые вызывают нас просто поговорить. Им не с кем общаться, и они благодарят за то, что мы приехали. Им от этого, как они уверяют, становится легче», — делится Асель.

В Акмолинской области станция скорой медпомощи на сегодняшний день полностью оснащена современным автопарком. Реанимобили укомплектованы всем необходимым оборудованием для госпитализации и проведения реанимационных мер.

Одна смена вмещает 12 часов работы. За это время бригада обслуживает в среднем 6-7 вызовов. Это когда речь идет об обычном рабочем дне. В период пандемии перерывов между вызовами практически не было.

«Что меня мотивирует? Не знаю… Наверное, мне просто нравится моя работа», — отвечает на наш вопрос Асель.

От оперативности скорой помощи зависит жизнь человека... Однако многие водители до сих пор отказываются пропускать медтранспорт, спешащий на вызов.

«К сожалению, каждое ДТП с участием нашего санитарного транспорта выводит его из строя на несколько месяцев, что усложняет оказание помощи населению. Водители часто не пропускают скорую помощь, хотя видят, что она едет на красный свет с сиреной и мигалками. К сожалению, мы проигрываем суды, когда такое случается при проезде на красный сигнал светофора. Но скорая никогда просто так не поедет на красный свет, скорая никогда просто так не включит сирены. Каждый наш выезд – чья-то жизнь. И порой она зависит от оперативности и скорости обслуживания», — добавил напоследок А. Высоцкий.