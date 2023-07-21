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    17:15, 21 Июль 2023 | GMT +6

    Один человек зарезан, трое пострадали в Сеуле

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    СЕУЛ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Один человек был зарезан, еще трое получили ранения в пятницу возле станции метро в столице Республики Корея Сеуле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Синьхуа».

    Нападавший, личность которого пока не установлена, зарезал одного человека у выхода из метро на западе Сеула около 14:07 по местному времени. Трое раненых были доставлены в ближайшую больницу.

    Полиция арестовала подозреваемого на месте происшествия и приступила к расследованию.

    Теги:
    Корея Мировые новости Происшествия
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