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Один человек скончался от коронавируса за сутки в Казахстане

12 Января 2023, 08:11
Один человек скончался от коронавируса за сутки в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 138 человек, еще 5 человек заболели ковидной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Один человек, заболевший коронавирусной инфекцией, скончался.

11 января сообщалось о 175 заболевших коронавирусом, еще 9 человек заболели ковидной пневмонией, 1 человек скончался от пневмонии.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 404 тысячи 642 казахстанца, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 638 человек.


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