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Один человек погиб, второй госпитализирован из-за падения стрелы крана в Акмолинской области

23 Января 2020 11:00
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Один человек погиб, второй госпитализирован из-за падения стрелы крана в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области стрела крана упала на самоходную вышку, в результате чего один рабочий госпитализирован, другой – скончался, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

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По информации ведомства, 22 января в 16:40 в городе Степногорске за поселком Заводским произошло падение стрелы крана марки МКГ-25БР на самоходную вышку, на которой находились 2 рабочих.

«В результате падения 32-летний монтажник и 45-летний сварщик упали с высоты 16-18 метров и получили множественные травмы. Сварщик с переломами 7-ми ребер, политравмой, травмой малой берцовой кости, вывихом левой стопы и ушибом органов грудной клетки был доставлен в приемный покой ГКП на ПХВ «Степногорская многопрофильная городская больница» и переведен в реанимационное отделение. Монтажник от полученных травм скончался», - отметили в ведомстве.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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Автор:

Оксана Матасова

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