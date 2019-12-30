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Один человек погиб в результате падения самолёта в США

30 Декабря 2019 08:30
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Один человек погиб в результате падения самолёта в США

МЭРИЛЕНД. КАЗИНФОРМ - В воскресенье в Мэриленде, США разбился небольшой самолет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The NY times.

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Самолет упал на навес для машин во дворе жилого дома. В результате аварии от полученных травм умер пилот.

«Это произошло около 3 часов дня, - сообщил Марк Брейди, представитель пожарной и аварийной служб округа Принц-Джордж. - Самолет и навес для автомобиля загорелись, но огонь быстро погасили».

Брейди сказал, что сообщений о раненых не было. По поступившей информации было непонятно, находился ли кто-то в доме во время крушения самолета. Однако позже стало известно о том, что пилот погиб, его личность устанавливается.

По словам Брейди, расследование должен взять на себя Национальный совет по безопасности на транспорте.

Дом находится примерно в 2 милях (3 километрах) от аэропорта в Колледж-Парке, штат Мэриленд.


Фото: abcnews.go.com


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Ключевые слова: Происшествия, США,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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