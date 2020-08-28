Один человек погиб в результате лобового столкновения двух автомашин в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь 26-летнего мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По сообщению департамента полиции области, данная трагедия произошла на 65 км автодороги Алматы - Кокпек - Коктал.
«Установлено, что водитель автомашины «Mitsubishi Galant», следуя по трассе в восточном направлении, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где на полном ходу совершил лобовое столкновение с автомашиной марки «Mercedes-Benz Sprinter» под управлением 41-летнего гр. З. В результате ДТП 26-летний водитель автомашины «Mitsubishi» скончался на месте происшествия. Также 45-летняя пассажирка данного авто с различными телесными травмами была госпитализирована», - проинформировали стражи порядка.
Отмечается также, что в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное производство по части третьей статьи «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека)». Назначены соответствующие экспертизы.
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