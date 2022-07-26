26 Июля 2022 16:44

Один человек погиб в результате ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Пассажир Toyota скончался в результате ДТП в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со сыслкой на Polisia.kz.

25 июля примерно в 23:00 часов 32-летний водитель автомашины Toyota Land Cruiser, двигаясь со стороны города Актобе в направлении поселка Байганин, на 242 км автодороги «Актобе-Астрахань» допустил столкновение с автомашиной ГАЗ.

В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир автомашины Toyota от полученных травм скончался на месте происшествия, а двое пассажиров госпитализированы в центральную районную больницу Байганинского района.





Фото: polisia.kz