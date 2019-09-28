+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 10 °С
Алматы: 25 °С
USD 387.63 EUR 423.49
RUB 6.02 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Один человек погиб в результате ДТП на трассе в Костанайской области

28 Сентября 2019 16:41
Поделиться:
Один человек погиб в результате ДТП на трассе в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - По факту ДТП, в котором 1 человек погиб и 1 получил телесные повреждения, проводится досудебное расследование, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Новости по теме

О состоянии пострадавших в ДТП в Алматинской области детей рассказали врачи
ДТП со школьниками в Алматинской области: автобус съехал в кювет Автобус со школьниками попал в ДТП в Алматинской области Поезд столкнулся с автомобилем в Актюбинской области: погиб 82-летний водитель

Авария произошла накануне вечером около 18:20 часов на 78 км автодороги Костанай-Аулиеколь - Сурган.

«48-летний водитель автомашины «Volkswfgen Polo» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущемся на встречном направлении автобусом «ПАЗ». В результате ДТП водитель «Volkswfgen Polo» с различными травмами доставлен в реанимационное отделение больницы. Пассажир этой же автомашины от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», - прокомментировали в департаменте.

По факту ДТП начато расследование.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Костанайская область, ДТП,
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив