Один человек погиб в результате ДТП на трассе в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - По факту ДТП, в котором 1 человек погиб и 1 получил телесные повреждения, проводится досудебное расследование, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Авария произошла накануне вечером около 18:20 часов на 78 км автодороги Костанай-Аулиеколь - Сурган.

«48-летний водитель автомашины «Volkswfgen Polo» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущемся на встречном направлении автобусом «ПАЗ». В результате ДТП водитель «Volkswfgen Polo» с различными травмами доставлен в реанимационное отделение больницы. Пассажир этой же автомашины от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», - прокомментировали в департаменте.

По факту ДТП начато расследование.