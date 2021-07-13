Один человек погиб в ДТП в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее легковой автомобиль столкнулся с «ГАЗ-53», один человек погиб. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В пресс-службе УП сообщили, что ДТП произошло 12 июля около 18:00 часов на перекрестке улиц Каржаубайулы и Кабылбаева.

Выяснилось, что 48-летний водитель «Фольксваген Пассат» с пассажиром следовал со стороны улицы Кабанбай батыра по улице Каржаубайулы и на пересечении улиц Каржаубайулы и Кабылбаева, не убедившись в безопасности маневра разворот, допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ-53», который следовал по улице Каржаубайулы в направлении улицы Кабанбай батыра», - пояснили в пресс-службе.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, 48-летний пассажир скончался на месте происшествия.

По факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.