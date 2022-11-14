Один человек погиб в ДТП в Актюбинской области
14 Ноября 2022, 14:00
14 Ноября 2022, 14:00
Один человек погиб в ДТП в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.
12 ноября 32-летний водитель автомашины ВАЗ-2110, двигаясь на автодороге Шубаркудук - Уил, не справившись с управлением, допустил опрокидывание.В результате ДТП 51-летняя пассажир от полученных травм скончалась на месте ДТП, вторая 29-летняя женщина госпитализирована в центральную больницу Темирского района.
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