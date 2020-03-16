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Один человек погиб при взрыве в пункте приема металла в Капшагае
16 Марта 2020 10:01
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В городе Капшагай Алматинской области взрыв, произошедший в пункте приема металла, унес жизнь одного человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Сегодня в городе Капшагай по улице Сейфуллина в пункте приема металла произошел взрыв неопознанного вещества по причине несоответствующей эксплуатации. В результате погиб один человек. На данный момент ведутся следственные мероприятия. Просим жителей города сохранять спокойствие», - сообщили в акимате города.
Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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