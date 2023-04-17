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Один человек погиб при взрыве газового баллона в доме в Жанаозене

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
17 Апреля 2023, 10:15
Один человек погиб при взрыве газового баллона в доме в Жанаозене Кадр из видео

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ – Пять человек госпитализировали, еще шестерых извлекли из-под завалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

«Из-под завалов извлечены 6 человек. За медицинской помощью обратилось 12 человек, в том числе 8 детей, 5 человек из них госпитализировали, после осмотра врачей домой отпустили 7 человек, один человек погиб. Это мужчина 1994 года рождения. Он умер в больнице, не приходя в сознание. Еще двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. У остальных пострадавших состояние стабильное», - сообщили в ведомстве.

Предварительно при взрыве пострадало 3 квартиры. Спасатели разбирают завалы. Задействовано более 30 единиц техники и около 300 человек.

Глава Мангистауской области Нурлан Ногаев координирует работу межведомственного штаба по разбору завалов на месте взрыва.

Напомним, в 05:00 по времени Астаны во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. Развернут оперативный штаб.


Происшествия   Мангистауская область   Регионы Казахстана   Взрыв  
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