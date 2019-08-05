Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Один человек погиб при крушении учебного самолета в Таджикистане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Августа 2019, 08:43
Один человек погиб при крушении учебного самолета в Таджикистане

ДУШАНБЕ. ХОВАР-КАЗИНФОРМ – Учебный самолёт Общественной организации содействия обороне Республики Таджикистан марки «Ан-2», 1978 года выпуска, при совершении планового полёта на учебном полигоне «Фахрабад» Министерства обороны Республики Таджикистан по техническим причинам потерпел крушение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».

По информации пресс-центра Общественной организации содействия обороне Республики Таджикистан, в ходе крушения пилот самолёта, 1951 года рождения, житель города Душанбе скончался в больнице. Другой пилот самолёта старший лейтенант, 1991 года рождения, уроженец и житель города Душанбе получил телесные повреждения и госпитализирован в больницу Хуросонского района.

Следственным управлением Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан возбуждено уголовное дело и проводятся следственные действия в рамках законодательства.

Происшествия   Таджикистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Как отметят День отца в Астане
Как отметят День отца в Астане