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Один человек погиб и трое пострадали при обрушении моста в Миссури

Автор:  
Рустем Кожыбаев
27 Октября 2022, 21:41
Один человек погиб и трое пострадали при обрушении моста в Миссури

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Один человек погиб, трое получили ранения при обрушении моста, который строился недалеко от города Канзас-Сити штата Миссури, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ABS News.

По данным офиса шерифа округа Клэй, рабочие заливали бетон на настил моста, когда конструкция обрушилась прямо на строителей.

В результате инцидента четыре человека оказались в ловушке, трое смогли самостоятельно выбраться из-под завалов. Их доставили в районные больницы с различными травмами.

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По словам властей, в момент обрушения на месте происшествия находилось несколько подрядных компаний.


Двухполосный мост закрыли в 2016 году. Строительство началось в мае 2021 года, планировалось, что мост вновь откроется в начале 2023 года.

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По данным полиции, в ходе строительства соблюдались меры безопасности. Инженерный подрядчик осматривал мост перед заливкой настила. Расследование аварии передали в Управление по охране труда Министерства труда США.

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Ранее сообщалось, что девять человек погибли при обрушении крыши жилого дома на севере Пакистана.



Фото:abcnews.go.com





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