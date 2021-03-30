Один человек погиб и шесть пострадали при взрыве газа в многоэтажке в Татарстане

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Один человек погиб и шесть пострадали при взрыве газа в девятиэтажке города Зеленодольска (Татарстан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В девятиэтажном доме по улице Ленина, 39 А в городе Зеленодольске в Татарстане вечером 29 марта произошел взрыв газовоздушной смеси. Обрушилось шесть квартир на седьмом этаже и одна квартира на восьмом этаже.

По данным пресс-службы МЧС России, под завалами нашли тело мужчины, еще шесть человек пострадали. Из дома эвакуировали 94 человека. Поиск людей под завалами продолжается.

На месте происшествия создали оперативный штаб.

Следователи возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». СК рассматривает несколько причин взрыва, основная – утечка бытового газа. Также есть версия о причастности жильца к взрыву газа в доме. Прокуратура организовала проверку безопасности эксплуатации газового оборудования в доме. В регионе ввели режим ЧС муниципального характера.

Власти организовали пункт временного размещения, в котором находится 18 человек.

По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены. Утром 30 марта в Зеленодольск прибудет спецкомиссия для обследования дома.





Фото: tass.ru