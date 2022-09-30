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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
30 Сентября 2022, 18:38
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Один человек погиб и пятеро пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, трагическое происшествие произошло на 548 километре автодороги республиканского значения «Актобе-Атырау-Астрахань».

Водитель автомобиля Ford Transit, 1956 года рождения, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилями «Урал» и «Лада», двигавшимися по встречному направлению. В результате ДТП пассажир автомобиля Ford Transit, 1967 года рождения, погиб на месте, 5 человек с различными телесными повреждениями доставлены в областную больницу.


Атырауская область   ДТП   МВД РК  
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