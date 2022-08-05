Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Один человек погиб и пятеро пострадали на трассе в Мангистауской области
5 Августа 2022 22:37

Один человек погиб и пятеро пострадали на трассе в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - ДТП произошло примерно в 09:00 на трассе Жетыбай-Шетпе. Один человек погиб, еще пятеро пострадали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

На 96 километре трассы Жетыбай-Шетпе произошло ДТП с участием двух автомашин марок «УАЗ» и «Toyota Prado». Водитель автотранспорта «УАЗ», направляясь в сторону села Шетпе, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомашиной «Toyota Prado», вследствие чего произошло возгорание обоих транспортных средств.

В результате столкновения на месте происшествия от полученных травм скончался водитель автотранспорта «УАЗ», а также пострадали пять человек. Их доставили в областную больницу.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мангистауского района по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК. Ведется расследование», - сообщает департамент полиции Мангистауской области.




Фото: www.lada.kz

Новости по теме
Водители совершили 168 наездов на пешеходов в столице с начала года
Водитель автобуса сбил женщину в Атырау
Полицейский насмерть сбил женщину в Алматы
Читайте также
Землетрясение произошло в 441 км от Алматы
Акция «Дорога в школу» охватит 20 тыс. атырауских школьников
Долги граждан по налогу на имущество превысили 385 млн тенге в Атырауской области
Аким города Тараза покинул свой пост
Организаторов ОПГ по выписке фиктивных счетов-фактур осудили в Кокшетау
Подготовка нефти на комплексе «Болашак» прекращена из-за утечки газа
Врачи оценили состояние раненых в перестрелке в Узынагаше
Девушка спрыгнула в Иртыш с подвесного моста в Семее
Популярное
1 Миллион тенге за приставание в автобусе к несовершеннолетней заплатит житель столицы
2 Мужчина с ножом напал на женщину в автобусе в Алматы
3 Назначили нового акима Петропавловска
4 Январские события: приговор осужденному за фейк костанайцу оставили без изменения
5 Приговор по делу о январских событиях вынесен шестерым подсудимым в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив