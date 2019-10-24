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Один человек погиб и пятеро пострадали на трассе в Атырау

24 Октября 2019 13:42
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Один человек погиб и пятеро пострадали на трассе в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В столкновении двух автомобилей на трассе в Атырау погибла молодая женщина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«ДТП со смертельным исходом случилось сегодня утром на дороге Атырау - Дамба в районе поселка Химик. Столкнулись автомашины ВАЗ-2115 (LADA Samara) и ВАЗ-2121 «Нива». В результате ДТП погибла женщина 1992 года рождения, еще пять человек с травмами различной тяжести доставлены в областную больницу», - рассказали в пресс-службе ДП региона.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по статье 345, часть 3, предусматривающей наказание за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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Автор:

А. Соколов

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