Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
09:16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Один человек погиб и пятеро пострадали на трассе в Атырау
24 Октября 2019 13:42
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В столкновении двух автомобилей на трассе в Атырау погибла молодая женщина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеПенсионер врезался в полицейскую машину в Павлодарской области Инцидент между водителем и полицейским в Караганде прокомментировали в ДП области Протаранившего 5 автомобилей пьяного водителя арестовали на 2 месяца в Караганде
«ДТП со смертельным исходом случилось сегодня утром на дороге Атырау - Дамба в районе поселка Химик. Столкнулись автомашины ВАЗ-2115 (LADA Samara) и ВАЗ-2121 «Нива». В результате ДТП погибла женщина 1992 года рождения, еще пять человек с травмами различной тяжести доставлены в областную больницу», - рассказали в пресс-службе ДП региона.
По факту ДТП проводится досудебное расследование по статье 345, часть 3, предусматривающей наказание за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.
Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Найдено тело ранее пропавшей девушки в Экибастузе
- 28 врачам перинатального центра в Атырау подписаны заявления об увольнении
- Смерть в грузовике в Англии: начата идентификация тел
- Сбивший женщину водитель после двухмесячных поисков задержан в Алматинской области
- Взрыв в Павлодаре: Собственником бокса является физическое лицо - ДЧС
- Пропавшего 13-летнего Дияра нашли полицейские Туркестанской области
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047