Один человек погиб и пятеро пострадали на трассе в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В столкновении двух автомобилей на трассе в Атырау погибла молодая женщина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ДТП со смертельным исходом случилось сегодня утром на дороге Атырау - Дамба в районе поселка Химик. Столкнулись автомашины ВАЗ-2115 (LADA Samara) и ВАЗ-2121 «Нива». В результате ДТП погибла женщина 1992 года рождения, еще пять человек с травмами различной тяжести доставлены в областную больницу», - рассказали в пресс-службе ДП региона.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по статье 345, часть 3, предусматривающей наказание за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.