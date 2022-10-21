Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
21 Октября 2022, 13:57
Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Один человек погиб и двое ранены в результате конфликта с применением оружия в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент полиции Атырауской области сообщает, что 21 октября в 04:14 медики оповестили о доставлении в областную больницу трупа мужчины 2001 года рождения с огнестрельным ранением в грудь. Кроме того поступили два человека 2004 и 2005 годов рождения с ранениями. В настоящее время они находятся в областной больнице.

«Установлено, что выстрелы были произведены в ходе конфликта между группой парней в микрорайоне Атырау-2. Установлены все лица, причастные к конфликту, начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 99 УК РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК»,- сообщает пресс-служба ДП области.


Атырауская область   МВД РК   Атырау  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами