Один человек погиб и четыре пострадали в ДТП на Аль-Фараби в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП на проспекте Аль-Фараби произошло ночью в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции города сообщили, что 19 мая в 23:45 водитель, гражданин Қ. 2001 года рождения, управляя автомобилем марки «Toyota Gracia», следуя по проспекту Аль-Фараби в западном направлении, не справился с управлением и допустил наезд на бетонный бордюр.

По инерции он столкнулся с автомобилем марки «Chevrolet» под управлением гражданина К. 1994 года рождения, который следовал по проспекту Аль-Фараби в западном направлении. Затем авто марки «Toyota» допустило наезд на препятствие - металлическую опору рекламного щита.

«В результате данного ДТП пассажир автомашины марки «Toyota Gracia», гражданин С. 2001 года рождения, скончался на месте происшествия, еще 4 человека из этого автомобиля, включая водителя, с различными травмами доставили в медицинские учреждения. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 часть 3 УК РК», - информировал начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.