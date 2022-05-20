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    Один человек погиб и четыре пострадали в ДТП на Аль-Фараби в Алматы

    20 Мая 2022, 10:14

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП на проспекте Аль-Фараби произошло ночью в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции города сообщили, что 19 мая в 23:45 водитель, гражданин Қ. 2001 года рождения, управляя автомобилем марки «Toyota Gracia», следуя по проспекту Аль-Фараби в западном направлении, не справился с управлением и допустил наезд на бетонный бордюр.

    По инерции он столкнулся с автомобилем марки «Chevrolet» под управлением гражданина К. 1994 года рождения, который следовал по проспекту Аль-Фараби в западном направлении. Затем авто марки «Toyota» допустило наезд на препятствие - металлическую опору рекламного щита.

    «В результате данного ДТП пассажир автомашины марки «Toyota Gracia», гражданин С. 2001 года рождения, скончался на месте происшествия, еще 4 человека из этого автомобиля, включая водителя, с различными травмами доставили в медицинские учреждения. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 часть 3 УК РК», - информировал начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Происшествия Транспорт Видео
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