Один человек погиб и более 40 пострадали при взрыве в автобусе в Китае
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В результате взрыва в автобусе один человек погиб и 42 получили ранения. Инцидент произошел в субботу вечером в административном центре провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай) – городе Шэньян. Об этом сообщает сайт «Хуанцюван» со ссылкой на заявление местной полиции, передает МИА «Казинформ».
По данным издания, 12 февраля в 17:55 по местному времени в командный центр Управления общественной безопасности города Шэньян поступила информация о том, что во время движения автобуса 232 маршрута в районе Хуангу произошел взрыв.
На фотографии, размещенной на сайте «Хуанцюван», изображен пассажирский автобус с выбитыми стеклами и поврежденной внешней обшивкой.
По последним данным, в результате взрыва один человек погиб, двое получили тяжелые ранения и 40 получили легкие травмы. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.
Причины инцидента расследуется.
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