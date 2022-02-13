Один человек погиб и более 40 пострадали при взрыве в автобусе в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В результате взрыва в автобусе один человек погиб и 42 получили ранения. Инцидент произошел в субботу вечером в административном центре провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай) – городе Шэньян. Об этом сообщает сайт «Хуанцюван» со ссылкой на заявление местной полиции, передает МИА «Казинформ».

По данным издания, 12 февраля в 17:55 по местному времени в командный центр Управления общественной безопасности города Шэньян поступила информация о том, что во время движения автобуса 232 маршрута в районе Хуангу произошел взрыв.

На фотографии, размещенной на сайте «Хуанцюван», изображен пассажирский автобус с выбитыми стеклами и поврежденной внешней обшивкой.

По последним данным, в результате взрыва один человек погиб, двое получили тяжелые ранения и 40 получили легкие травмы. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Причины инцидента расследуется.



