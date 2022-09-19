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Один человек погиб и более 140 пострадали при землетрясении на Тайване
19 Сентября 2022, 09:13

Один человек погиб и более 140 пострадали при землетрясении на Тайване

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Один человек погиб и 142 пострадали в результате мощного землетрясения магнитудой 6,9, произошедшего на Тайване в воскресенье, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание The Paper.

Мощные подземные толчки ощущались по всему острову. В результате стихийного бедствия обрушились ряд зданий, повреждены два моста, сошел с рельсов поезд. Наблюдались перебои в подаче электроэнергии. В понедельник в ряде населенных пунктов и уездов Хуалянь и Тайдун на острове Тайвань отменены учебные занятия в школах.

Как ранее сообщалось, после землетрясения магнитудой 6,5, которое произошло на Тайване в субботу вечером, зафиксировано более 100 афтершоков. Подземные толчки ощущались в провинциях Фуцзянь, Чжэцзян и Гуандун, которые расположены на другом берегу Тайваньского пролива.

По информации материковых СМИ, 21 сентября 1999 года на Тайване произошло одно из самых разрушительных землетрясений на острове, магнитудой 7,6. Тогда погибло около 2,4 тыс. человек, пострадало более 11 тыс. человек. Экономический ущерб от природной стихии составил в размере $9,2 млрд.

Фото: thepaper.cn








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