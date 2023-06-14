Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Один человек погиб и 14 пострадали в результате взрыва на заводе в Ташкенте

Автор:  
Мадибек Джанибеков
14 Июня 2023, 17:35
Один человек погиб и 14 пострадали в результате взрыва на заводе в Ташкенте Фото: 1MI

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Один человек погиб и 14 пострадали в результате взрыва в производственном цехе на окраине Ташкента, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным МЧС Узбекистана,14 июня в 09:50 произошла вспышка газовоздушной смеси в цехе по производству медных труб, расположенном в Чиланзарском районе столицы. ЧП произошло из-за нарушения технологического процесса, после чего вспыхнул пожар. В результате инцидента обрушилась конструкция кровли цеха.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные экипажи, сотрудники МВД, прокуратуры. Ведутся работы по ликвидации последствий взрыва.

В результате инцидента один работник погиб на месте, 14 человек получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.


Происшествия   Узбекистан   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
Рекордный взлет в АТР и 200 млн тенге: Александр Бублик празднует победу
Рекордный взлет в АТР и 200 млн тенге: Александр Бублик празднует победу
Что известно о новом вирусе Оз: в Японии выявили смертельный случай
Что известно о новом вирусе Оз: в Японии выявили смертельный случай
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Пропавшего мужчину нашли в машине на дне Иртыша в Павлодарской области
Пропавшего мужчину нашли в машине на дне Иртыша в Павлодарской области
Не знал о фиксации нарушений: водителя со штрафами на миллион тенге выявили в Атырау
Не знал о фиксации нарушений: водителя со штрафами на миллион тенге выявили в Атырау
Мужчина пытался сброситься с моста из-за бывшей жены в Караганде
Мужчина пытался сброситься с моста из-за бывшей жены в Караганде
Вагоны с нефтепродуктами упали в реку в США
Вагоны с нефтепродуктами упали в реку в США