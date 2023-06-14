Один человек погиб и 14 пострадали в результате взрыва на заводе в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Один человек погиб и 14 пострадали в результате взрыва в производственном цехе на окраине Ташкента, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным МЧС Узбекистана,14 июня в 09:50 произошла вспышка газовоздушной смеси в цехе по производству медных труб, расположенном в Чиланзарском районе столицы. ЧП произошло из-за нарушения технологического процесса, после чего вспыхнул пожар. В результате инцидента обрушилась конструкция кровли цеха.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные экипажи, сотрудники МВД, прокуратуры. Ведутся работы по ликвидации последствий взрыва.

В результате инцидента один работник погиб на месте, 14 человек получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.