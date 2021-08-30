Один человек погиб, двое пострадали в ДТП в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Лобовое столкновение произошло на мосту в Семее. Водитель одного из автомобилей скончался на месте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

По информации пресс-службы ДП ВКО, водитель автомобиля марки «LADA 21144», следуя со стороны улицы Танирбергенова по автогужевому мосту в Семее, выехав на встречную полосу движения, допустил столкновение с автомашиной марки «LADA Largus».

В результате ДТП от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, водитель «LADA 21144» скончался на месте происшествия, 59-тилетний водитель и 80-тилетний пассажир автомобиля марки «LADA Largus» госпитализированы в БСМП г. Семея с различными телесными повреждениями.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.