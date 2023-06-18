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Один человек погиб, 17 пропали без вести в результате наводнений в Непале

Редактор:  
Гульмира Байзакова
18 Июня 2023, 22:43
Один человек погиб, 17 пропали без вести в результате наводнений в Непале Фото: https://www.aa.com.tr

КАТМАНДУ. КАЗИНФОРМ - Один человек погиб, еще 17 пропали без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями в районе Санкхувасабха на востоке Непала. Об этом сообщила в воскресенье местная полиция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Еще три человека пострадали после того, как река Хева Кхола разлилась в субботу вечером из-за сильных дождей, сообщил представитель местной полиции Бирендра Годар.

По словам чиновника, среди них 18 человек работали на строящейся гидроэлектростанции Хева Кхола, которая была затоплена во время наводнения и выглядела сильно поврежденной.

Несколько домов, два автомобильных моста и несколько голов домашнего скота также были сметены наводнениями, сообщил представитель полиции, добавив, что наводнения не ослабевали до утра воскресенья, что затрудняло спасательную операцию.

В середине июня в Непале наступает сезон муссонов, который приводит к гибели людей и уничтожению имущества в результате наводнений и оползней.


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