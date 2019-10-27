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Один автобус на час перекрыл движение другому в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полиция пообещала наказать виновных в блокировке на автовокзале автобуса сообщением Павлодар-Караганда, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В 20.15 на пульт 102 поступило сообщение о том, что водитель автобуса одного из ИП перекрыл движение автобусу, следующему по маршруту Павлодар - Караганда. В салоне автобуса находился 31 пассажир, пострадавших не было», - сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
Движение других транспортных средоств не нарушено. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, руководство полиции, добавили в ведомстве. «Причины и обстоятельства выясняются», - отметили в пресс-службе. Как стало известно, автобус простоял около часа, блокируя движение другого транспортного средства. «Движение возобновлено. Виновные лица будут привлечены к ответственности. Сейчас этот вопрос решается», - уточнили правоохранители.
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