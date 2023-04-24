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Один аул полностью отказался от алкогольных напитков в Улытауской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
24 Апреля 2023, 21:04
Один аул полностью отказался от алкогольных напитков в Улытауской области

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В Жанааркинском районе Улытауской области жители одного села полностью отказались от алкоголя. С тех пор как в магазинах аула перестали продавать спиртные напитки, показатели преступности и нарушений правопорядка резко снизились, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такое решение жители села имени Сакена Сейфуллина приняли добровольно, никого не принуждали. Инициаторами стала молодежь аула. Сперва горячительные напитки перестали появляться на столе, а затем и на прилавках местных магазинов. Местные предприниматели перестали продавать и поставлять алкогольную продукцию. За что получили множество слов благодарности и уважение от односельчан.

«Наша молодежь очень активна. Мы все категорически против употребления алкоголя. В нашем ауле спокойная жизнь воцарилась за счет отказа от спиртного», - сказал один из жителей села.

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Помимо здоровья, отказ от алкоголя отразился на улучшении показателей порядка. За последние три года не было зарегистрировано ни одно правонарушение.

«В состав нашего сельского округа входят 3 населенных пункта. В них проживают около тысячи людей. За эти годы, как сельчане отказались от горячительных напитков, не произошло ни одно правонарушение. Наша молодежь занимается животноводством и трудится не покладая рук», - отметил участковый инспектор села им. С.Сейфуллин Сакен Картаев.

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Как говорят сами жители села, никто из местных не запирает свои двери, так как нет краж. Молодежь занята спортом либо развитием сельского хозяйства. О том, как интенсивно растет животноводство, свидетельствуют 85 крестьянских хозяйств, работающих в этом маленьком селе.

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