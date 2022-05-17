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Одежду под маркой известных брендов пытались незаконно провезти в Казахстан
17 Мая 2022 11:24

Одежду под маркой известных брендов пытались незаконно провезти в Казахстан

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Уголовное дело по факту незаконного использования товарного знака расследуется в территориальном департаменте Агентства по финмониторингу по Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе досмотра фуры, следовавшей из Кыргызстана в Казахстан, обнаружено более 1000 единиц спортивной одежды различных брендов, в том числе «Рuma», «Adidas», «Philip Pleein», «Reebok», «Nike», «Jordan», «New Balance», «Fila», «Belanciaga».

Для определения причастности товара к вышеуказанным брендам и оценки ущерба привлечен представитель корпорации «Рuma» ТОО «Юридическая компания «ІР Choice». Согласно заключению эксперта, общая сумма причиненного ущерба составляет свыше 10 млн тенге.




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