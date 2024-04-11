Одежду на два миллиона тенге украла женщина в Таразе

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, в Таразе сотрудники полиции задержали жительницу Жуалынского района, которая неоднократно воровала одежду из магазина женской одежды.

- Как выяснилось, женщина снимала одежду с вешалок и складывала ее в сумку, скрыв от видеокамеры. А затем покидала магазин с украденными вещами. После этого она продавала их на местном рынке в Шымкенте. Общая сумма ущерба владельцу магазина составила 2 005 500 тенге, - пояснили в ведомстве.