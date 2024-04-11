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    04:04, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Одежду на два миллиона тенге украла женщина в Таразе

    Одежду на два миллиона тенге украла женщина в Таразе
    Фото: департамент полиции Жамбылской области

    Мошенницу, похищавшую одежду из магазина в Таразе, разоблачили жамбылские полицейские, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, в Таразе сотрудники полиции задержали жительницу Жуалынского района, которая неоднократно воровала одежду из магазина женской одежды.

    - Как выяснилось, женщина снимала одежду с вешалок и складывала ее в сумку, скрыв от видеокамеры. А затем покидала магазин с украденными вещами. После этого она продавала их на местном рынке в Шымкенте. Общая сумма ущерба владельцу магазина составила 2 005 500 тенге, - пояснили в ведомстве.

    Возбуждено уголовное дело, задержанная водворена в изолятор временного содержания.

    Теги:
    Мошенничество Регионы Шымкент Борьба с преступностью Криминал Жамбылская область Тараз
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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