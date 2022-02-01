Одежду для казахстанских полицейских шьют акмолинские заключенные

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Трудозанятость осужденных – это ключевое звено ресоциализации. Так, на базе одной из колоний работают швейный цех, мини-пекарня и цех по пошиву обуви, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, на производственном участке № 1 РГП «Енбек-Кокшетау» учреждения ЕЦ-166/25 действуют производственные цехи по выпуску различной продукции - швейный цех, мини-пекарня и цех по пошиву обуви.

«Трудозанятые заключенные более организованные, дисциплинированные, работая на производстве, они стараются получить, узнать как можно больше полезного в работе, закрепить имеющиеся навыки, все то, что может пригодиться после освобождения», - поделился заместитель начальника учреждения ЕЦ-166/25 ДУИС по Акмолинской области Тулеген Бикеев.

На протяжении многих лет швейный конвейер «гранитки» обеспечивает сезонной одеждой не только осужденных колонии, здесь выполняются заказы для учреждений УИС других областей.

«Сейчас в работе заказ на пошив специальной одежды для полицейских – современные утепленные куртки камуфляжной расцветки, в комплект входит куртка, полукомбинезон и бомбер-куртка. Всего уже пошили 100 комплектов для РГП «Енбек-Астана», - говорит руководитель «Енбек-Кокшетау» Жанайдар Омашев.

Специальное обмундирование отшивают более 20 осужденных, а качество пошива этого спецзаказа контролирует инженер-технолог участка Елена Говорухина.

«В колонии у меня появилась возможность освоить новую специальность швеи-моториста. Конечно, в первый месяц у меня не все получалось как надо, но желание трудиться и быть полезным своей семье и близким помогло мне добиться желаемого результата. Сейчас я работаю без замечаний и нареканий со стороны руководства цеха, ежемесячно получаю зарплату, часть которой удерживается на погашение исков, а остальную сумму я отправляю своей семье, и даже остаются деньги на приобретение необходимых товаров внутри учреждения через электронный магазин», - рассказал осужденный Георгий.