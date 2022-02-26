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Одежда в национальном стиле швеи из Мангистау пользуется спросом за океаном

26 Февраля 2022 13:41
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Одежда в национальном стиле швеи из Мангистау пользуется спросом за океаном

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Портные всегда были востребованы в казахской культуре. Постепенно казахское традиционное искусство превратилось в профессию, которая не теряет своей актуальности. Это видно на примере жительницы села Бейнеу Жаннар Мендыкуловой, которая открыла свою мастерскую и успешно выполняет заказы по району и области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Интерес к этому ремеслу подвиг Жаннар Мендыкулову поменять профессию с учителя физкультуры на швею. Женщина говорит, что шитье – ее любимое занятие, а успеха человек добивается только тогда, когда занимается любимым делом.

«В нашей мини-мастерской мы изготавливаем и шьем модели национальных костюмов, распространенных в Мангистау. Особенно востребованы шапаны или плащи с подкладкой из верблюжьей шерсти, которые носят и мужчины, и женщины. Казахская национальная одежда, сшитая у нас, выходит за рубеж. Есть спецзаказы даже с другой стороны океана – с Нью-Йорка. Это большое достижение для нас. Я рада, что причастна к распространению нашей национальной культуры по всему миру», - говорит Жаннар Мендыкулова.

Сейчас в мастерской «Zhannar» работают шесть портних. Они едва успевают принимать заказы по району и области. Похоже, что национальные мотивы в верхней повседневной одежде все больше пользуются спросом.

«В будущем я намерена усовершенствовать профессиональные навыки, принимать больше заказов и экспортировать верблюжью шерсть в качестве сырья», - делится планами Жаннар Мендыкулова.


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#Мангистауская область   #Регионы   #Общество   #Дорожная карта  
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Автор:

Аружан Саптарова

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