Одежда и обувь подорожали в Казахстане

В Казахстане наблюдается снижение годовой инфляции седьмой месяц подряд. Текущий уровень составляет 11,8%. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Месячная инфляция, по его данным, замедлилась до 0,6%. Однако темпы ее роста все еще значительно превышают среднеисторические значения.

Продовольственная инфляция замедлилась до 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовало замедление роста цен на хлебобулочные изделия и крупы, молочные продукты, мясо и сахар. Отмечается снижение цен производителей продуктов питания и в отраслях сельского хозяйства.

- Сезонно дешевеет плодоовощная продукция, но темпы сезонного снижения ниже обычного. В результате месячная продовольственная инфляция превышает свое среднеисторическое значение, - пояснил спикер во время заседания Правительства РК.

Также замедляется непродовольственная инфляция, в годовом выражении составив 12,1% в сентябре. Наблюдается замедление годового роста цен на товары личного пользования, предметы домашнего обихода, стройматериалы, медикаменты ввиду исчерпания эффекта высокой базы прошлого года.

При этом увеличивается вклад горюче-смазочных материалов в непродовольственную инфляцию на фоне повышения предельных розничных цен на топливо и последующего роста цен на нерегулируемые виды топлива

- В сентябре зафиксирован рост цен на одежду и обувь, медикаменты, твердое топливо. При этом отмечается снижение цен на бытовые приборы, - добавил Берик Шолпанкулов.

Инфляция платных услуг после ускорения в июле-августе текущего года продемонстрировала замедление в сентябре до 11,9% (г/г) благодаря выходу из расчета высокой базы прошлого года.

Рост тарифов жилищно-коммунальных услуг, реализуемый в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции», в сентябре замедлился до 0,4%, в годовом выражении – 13,6%.

- Сохраняется рост цен нерегулируемых услуг. Ввиду начала нового учебного года ускорился рост цен на услуги образования. Помимо этого, отмечается рост арендной платы, стоимости услуг транспорта, амбулаторных услуг, - заключил зампредседателя Нацбанка.

После выступления Премьер-Министр РК Алихан Смаилов обратился к докладчику.

- Берик Шолпанкулович, вы связываете замедление инфляции с базой прошлого года. Думаю, это неправильно. Замедление инфляции стало работой Правительства, - сказал он.

Добавим, на прошлой неделе в связи с замедлением годовой инфляции Нацбанк снизил базовую ставку до 16%.