Одеваться в костюмы казахстанских брендов предлагает Дарига Назарбаева отечественным звездам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Парламента РК Дарига Назарбаева предложила казахстанским звездам одеваться в костюмы от отечественных производителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Яркий пример того, как должна работать реклама и маркетинг, и что на это не надо жалеть денег. И успешные компании, всегда у себя они выбирают какие-то очень известные лица как лицо компании. Так у нас столько звезд в Казахстане и звезд отечественного искусства, эстрады, спорта», - сказала Дарига Назарбаева во время парламентских слушаний.

По ее словам, звезд просто нужно приглашать к сотрудничеству с отечественными брендами.

«Для того, чтобы продвигать свой товар и его рекламировать. Если Димаш Кудайберген будет выступать только в обуви фабрики Жетысу, разве это плохо. Или будет одеваться в костюмы, которые шьет ему «Ютария» и так дальше», - отметила Спикер Сената.

Она также выразила мнение, что и казахстанские спортсмены могли бы выступать в этой роли.

«А сколько у нас спортсменов, которые могли бы рекламировать нашу спортивную продукцию в этой сфере. Пожалуйста. Просто не нужно на это жалеть времени и жалеть на это средств. Я уверена, что и наши звезды пойдут на встречу, правильно», - заключила Д. Назарбаева.



