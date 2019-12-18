Одаренным детям вручили денежные сертификаты в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 100 одаренным детям области, победившим в различных республиканских, международных конкурсах и соревнованиях, вручили денежные сертификаты в ходе торжественного мероприятия в академии творчества, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Одаренных детей, а также лучших педагогов поздравил аким области Ондасын Уразалин.
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал, что перед нами стоит задача создать образ трудолюбивой, конструктивной, мобильной и инновационной и конкурентоспособной нации. Ваше участие в различных мероприятиях, олимпиадах республиканского, международного уровня является большим достижением для нас. Это результат совместной работы преподавателей и учащихся», - сказал он.
8 учителей, добившихся высоких результатов в сфере образования получили благодарственные письма Президента РК, нагрудный знак им. Ы.Алтынсарина, нагрудный знак «Білім беру ісінің құрметті қызметкері».
Также аким вручил благодарственные письма и денежные сертификаты на сумму 30-50 тысяч тенге более 100 победителям международных и республиканских соревнований.
Также благодарственными письмами наградили ученых областной научно-исследовательской лаборатории школьников и школы олимпийского резерва «Жалын», занимающихся подготовкой учащихся, многократных победителей олимпиад.
Также в ходе мероприятия состоялась церемония приема в ряды «Единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан» 60 лучших школьников региона.
На сегодняшний день в ряды «Жас Улана» вошли более 100 тысяч школьников области.
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