Одаренный павлодарский школьник решил связать свою жизнь с наукой

Одиннадцатиклассник из Павлодара Ринат Илюсизов завоевал золото на международной олимпиаде по химии в Китае. Для этого нужно было справиться и с теорией, и с пробирками. В последний раз «золото» на Менделеевской олимпиаде Казахстан получал в 2017 году. Корреспонденту Kazinform выпускник рассказал, как успел завершить эксперимент в последнюю минуту до сдачи работ, и планирует ли работать в химической отрасли.

Ринат Илюсизов заинтересовался химией к концу восьмого класса. Он и до этого неплохо знал предмет, но признается честно – не считал, что стоит тратить на химию слишком много времени. А потом он все же передумал.

В девятом классе Ринат взял «бронзу» на республиканской олимпиаде, где соревновался с ребятами на год старше. В выпускном классе стал лучшим на олимпиаде в Китае среди участников из 29 стран.

Фото из архива Рината Илюсизова

- Расскажи про Менделеевскую олимпиаду в Шэнчжэне. Как она проходила?

- До этого Меделеевская олимпиада проходила в основном в странах СНГ, в ближнем зарубежье. Это Казахстан, Узбекистан, Россия, Беларусь. Олимпиада в Китае собрала больше участников, чем обычно. То есть она расширяет свою географию. Это само по себе довольно интересно. В этом году были участники из Кубы, Венгрии, Австрии и многих других стран.

Олимпиада проходила в три тура: два теоретических и один практический. И, наверное, отличием этого года можно назвать упор на креативность и нестандартное мышление. Задания сильно отличались, были сложнее.

Проходило все в филиале МГУ в городе Шэнчжэнь, там организован студенческий городок с магазинами, парками и местными достопримечательностями, которые нам довелось посмотреть. Если сравнивать с Менделеевской олимпиадой, которая в прошлом году проходила в Астане, честью было представлять Казахстан у себя на Родине, но тогда у меня не было ощущения путешествия, открытий, знакомства с новой культурой. Это два совершенно разных опыта.

- Какие задания были на практическом этапе?

- Было три задания, которые нужно было выполнить за пять часов. Для этого нужно делать все эксперименты одновременно. До этого у меня был довольно большой опыт практических экзаменов на республиканских олимпиадах, на Менделеевской олимпиаде в прошлом году, на международной олимпиаде в Швейцарии. В этот раз я немного переоценил свои способности.

Тут проверялись скорее не навыки работы в лаборатории, а именно - умение распределять время. В первом задании нужно было определить химические параметры вещества с помощью измерений, во втором - определить концентрацию вещества. В третьем задании было дано 8 пробирок, и путём их смешения предлагалось определить, что и где находится.

Сами практические задания были несложными, достаточно следовать инструкции, проблемой было закончить все вовремя. Со вторым экспериментом я быстро справился, с первым и третьим возникли проблемы, потому что неправильно интерпретировал условия. Закончил на последних минутах, и после практического экзамена было ощущение, что плохо справился. А на Менделеевской олимпиаде до самого награждения никто не знает результатов практического тура.

- Как оценивал свои шансы на победу? Всё-таки золота у Казахстана не было с 2017 года, и высокая конкуренция - соперники из 29 стран.

- Если говорить о шансах на победу, в этом году к числу участников добавилась команды Китая, Вьетнама и многих других сильных стран. Поэтому я не особо задумывался о медалях. Рассчитывал на серебро, потому что до этого у меня была бронза.

О золоте не думал. Больше хотелось получить какие-то эмоции от Китая, поэтому ходил на все экскурсии, даже если устал и хотел спать, пытался проникнуться культурой и природой. А на олимпиаде постарался сделать все, что от меня зависело.

Фото из личного архива Рината Илюсизова

- Есть ли у тебя хобби? Как ты отдыхаешь от учебы?

- В свободное время люблю гулять, слушать музыку, читать художественные или исторические книги, изучать что-то, отличающееся от химии, - математику, биологию или же английский язык. Нравится проводить время с семьей, братьями, сестрами.

- Кто привил тебе такую любовь к учебе и тягу к знаниям?

- Интерес к обучению мне привили, наверное, мои родители ещё в раннем детстве. Потом это продолжилось в нашем восьмом лицее: на уроках химии и других предметах педагоги так преподносили информацию, что хотелось узнать больше, возникал интерес. Это сильно на меня повлияло.

- Какие у тебя планы на будущее, какую специальность ты выбрал и определился ли с вузом?

- Планирую учиться в Южной Корее, в Корейском передовом институте науки и технологий. Со специальностью еще не определился. Не уверен, что свяжу свою жизнь с химией, но точно уверен, что это будет что-то связанное с наукой.

Мои интересы не ограничиваются химией, мне нравится, когда сочетаются несколько научных дисциплин в одном исследовании. Допустим, биоинформатика или когда практические явления описываются строгими математическими формулами.