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Оцифровщик рентгеновских снимков появился в детской больнице в Кокшетау

12 Октября 2019 22:22
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Оцифровщик рентгеновских снимков появился в детской больнице в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рентген-кабинет экстренной службы многопрофильной областной детской больницы приобретен дигитайзер - оцифровщик рентгеновских снимков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Акмолинской области.

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По информации ведомства, оцифровщик рентгеновских снимков позволяет трансформировать аналоговый рентген-аппарат в цифровую систему.

«Снимок, полученный с помощью оцифровщика, можно увеличить, инвертировать изображение из негатива в позитив, для того чтобы просмотреть мелкие детали или детали, которые не видны на негативе. Новое оборудование позволяет получить качественное изображение в несколько раз быстрее традиционного рентгена. И что самое важное в детской практике -благодаря цифровым технологиям стало возможным в десятки раз сократить дозу облучения», - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Фатима Россолова.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Здравоохранение,
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Автор:

Оксана Матасова

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