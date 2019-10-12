-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:36
-
-
вчера 23:18
-
-
-
вчера 22:53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Оцифровщик рентгеновских снимков появился в детской больнице в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рентген-кабинет экстренной службы многопрофильной областной детской больницы приобретен дигитайзер - оцифровщик рентгеновских снимков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Акмолинской области.
По информации ведомства, оцифровщик рентгеновских снимков позволяет трансформировать аналоговый рентген-аппарат в цифровую систему.
«Снимок, полученный с помощью оцифровщика, можно увеличить, инвертировать изображение из негатива в позитив, для того чтобы просмотреть мелкие детали или детали, которые не видны на негативе. Новое оборудование позволяет получить качественное изображение в несколько раз быстрее традиционного рентгена. И что самое важное в детской практике -благодаря цифровым технологиям стало возможным в десятки раз сократить дозу облучения», - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Фатима Россолова.
- Инновационную школу на деньги меценатов строят в Акмолинской области
- Более 13 тысяч саженцев высадили в Акмолинской области
- Рост рождаемости двойняшек и близнецов зафиксировали в Павлодарской области
- Как решаются проблемы по нехватке кадров в поликлиниках Караганды
- 36 санитарных автомашин получили медучреждения Кызылординской области
- Доктора в перинатальном центре должны сегодня работать без оглядки на происходящее - Зауреш Аманжолова
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана