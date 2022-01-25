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    Оцифровку городов Казахстана планируется завершить к 2024 году – МИИР РК

    25 Января 2022, 20:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК в рамках цифровизации строительной отрасли и нацпроекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» ведет разработку цифровой базы данных государственного градостроительного кадастра, которая улучшит учет инфраструктурных объектов и мониторинг застройки населенных пунктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Сейчас путем инвентаризации подземных и надземных инженерных коммуникаций создаются цифровые кадастровые планы городов. В данный момент работы завершены на 63%. В базу градкадастра уже внесены 805 оцифрованных генпланов и планов детальной планировки. В прошлом году оцифровано 25 тысяч га застроенной территории регионов, а в текущем планируется провести инвентаризацию инженерных сетей в городах Актобе, Арысь, Караганда, Лисаковск и Усть-Каменогорск. Завершить процесс оцифровки крупных населенных пунктов (до уровня райцентров) планируется к 2024 году.

    Необходимо отметить, что параллельно проводятся работы по интеграции системы градкадастра с Единым государственным кадастром недвижимости и геопорталами акиматов.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Инфраструктурные проекты Наука Строительство Регионы Цифровой Казахстан МИИР РК Технологии Нацпроекты
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