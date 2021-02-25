Оцифровка столицы: на 30% снизилось число зарегистрированных преступлений в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одним из ключевых направлений цифровизации в городе Нур-Султане является безопасность. Помимо безопасности на дорогах реализуется проект «Безопасный город», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Акиматом города был запущен проект «Безопасный город», в рамках которого реализуется пилотный проект «Безопасный двор».

«Суть проекта в обеспечении дворовых территорий камерами видеонаблюдения. Основные функциональные возможности камер видеонаблюдения – это интегрированная обработка данных для эффективной работы системы. Камеры видеонаблюдения обеспечат непрерывный мониторинг по дворам для выявления и предупреждения противоправных действий. Проект запущен в первую очередь для безопасности горожан», - рассказала представитель управления цифровизации и государственных услуг города Нур-Султана Аймира Муксулова.

По безопасности на дорогах полностью внедрена интеллектуально-транспортная система, благодаря этому дороги столицы самые безопасные в стране.

Возможности использования специальных систем для непрерывного мониторинга позволили систематизировать и улучшить внутреннее взаимодействие. Уже сейчас наблюдается положительный эффект внедрения проекта. Как показывает статистика, в 2020 году количество зарегистрированных преступлений снизилось на 30%.

К ситуационному центру «IKOMEK109» на сегодня подключены более 16 тысяч камер видеонаблюдения, которые просматриваются специалистами в режиме 24/7.

«К нам подключено более 16 тысяч камер видеонаблюдения. В настоящее время мы просматриваем не только город, но и дворовые площадки жилых массивов, жилых домов. Мы видим, где происходят заторы, где необходимо участие аварийных служб, в том числе коммунальных служб. Также мы просматриваем трафик и торговые дома, торговые центры на соблюдение санитарных норм и непосредственно обеспечение самой безопасности столицы», - отметил заместитель руководителя городского центра «IKOMEK109» Асылбек Бурбаев.



