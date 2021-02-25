РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Оцифровка столицы: на 30% снизилось число зарегистрированных преступлений в 2020 году

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одним из ключевых направлений цифровизации в городе Нур-Султане является безопасность. Помимо безопасности на дорогах реализуется проект «Безопасный город», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    Акиматом города был запущен проект «Безопасный город», в рамках которого реализуется пилотный проект «Безопасный двор».

    «Суть проекта в обеспечении дворовых территорий камерами видеонаблюдения. Основные функциональные возможности камер видеонаблюдения – это интегрированная обработка данных для эффективной работы системы. Камеры видеонаблюдения обеспечат непрерывный мониторинг по дворам для выявления и предупреждения противоправных действий. Проект запущен в первую очередь для безопасности горожан», - рассказала представитель управления цифровизации и государственных услуг города Нур-Султана Аймира Муксулова.

    По безопасности на дорогах полностью внедрена интеллектуально-транспортная система, благодаря этому дороги столицы самые безопасные в стране.

    Возможности использования специальных систем для непрерывного мониторинга позволили систематизировать и улучшить внутреннее взаимодействие. Уже сейчас наблюдается положительный эффект внедрения проекта. Как показывает статистика, в 2020 году количество зарегистрированных преступлений снизилось на 30%.

    К ситуационному центру «IKOMEK109» на сегодня подключены более 16 тысяч камер видеонаблюдения, которые просматриваются специалистами в режиме 24/7.

    «К нам подключено более 16 тысяч камер видеонаблюдения. В настоящее время мы просматриваем не только город, но и дворовые площадки жилых массивов, жилых домов. Мы видим, где происходят заторы, где необходимо участие аварийных служб, в том числе коммунальных служб. Также мы просматриваем трафик и торговые дома, торговые центры на соблюдение санитарных норм и непосредственно обеспечение самой безопасности столицы», - отметил заместитель руководителя городского центра «IKOMEK109» Асылбек Бурбаев.



    Теги:
    Цифровой Казахстан Астана Акимат Видео Общество Безопасность Благоустройство
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:54
    В Талыдкоргане полиция занималась незаконными проверками аптек
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!