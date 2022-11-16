Оцифровать креативную индустрию предложили в Казахстане

16 Ноября 2022, 13:43

16 Ноября 2022, 13:43

Оцифровать креативную индустрию предложили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Продюсер, основатель Brave Talents Алмас Жали предлагает оцифровать казахстанскую креативную индустрию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если вы увидите экспорт продуктов креативной индустрии, валовый доход по стране составляет более 500 млн долларов, но это все не оцифровано. Мы тоже хотим внести свою лепту в этот образ будущего путем формирования креативной индустрии. Один из ключевых образов нашего будущего – это IТ-образ, куда направляется очень много дотаций, они освобождены от налогов. То же самое мы хотим попробовать с креативной индустрией», - сказал Алмас Жали на Форуме стратегических инициатив.

В качестве примера спикер привел Южную Корею.

«Нам не нужно новых инструментов – есть «Астана Хаб», нужно подключиться к ним, также убрав с ребят налоги. Мы не просим никаких инвестиций. Сейчас 98% креативной индустрии вообще не платит никаким образом налоги, но при этом, представьте себе, более 500 млн долларов – это только 6 лейблов освоили за последние три года. Представьте, если мы оцифруем креативную индустрию, присоединим ее к «Астана Хабу» временно либо на постоянной основе», - отметил он.

«И поймем прирост, количество резидентов, сколько снимается у нас кино и насколько все это увеличивается. Если мы все это оцифруем, мы придем к примеру Южной Кореи, которая 10,3 млрд долларов добавила к бюджету только благодаря четырем К-Pop группам», - добавил А. Жали.