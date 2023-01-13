Очные занятия в школах отменили в ряде регионов Казахстана

13 Января 2023, 07:26

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 13 января из-за неблагоприятных погодных условий учащиеся первой смены в ряде регионов учатся дистанционно, передает МИА «Казинформ».

По информации отдела образования г.Караганды, занятия для учащихся 0-4 классов первой и второй смены переводятся в дистанционный формат обучения. Учащиеся 5-11 классов обучаются в штатном режиме. При этом родителям школьников напомнили, что при неблагоприятных погодных условиях, с учётом отдаленности школы, родители самостоятельно могут принять решение о посещении ребёнком школы, предупредив о своём решении классного руководителя.

Как проинформировали в акимате Абайской области, занятия для учащихся 1-9 классов первой смены в г. Семей и Урджарском районе; учащихся 1-11 классов Аягозского, Бескарагайского, Аксуатского районов, г. Курчатов, 1-11 классов в Бескарагайском, Аягозском, Жарминском, Кокпектинском, Бородулихинском, Аксуатском районах; 1-4 классов в Абайском районе переводятся на дистанционный формат обучения.

Как передает Noks.kz, в связи с морозом занятия первой смены переводятся в дистанционный формат обучения в нескольких районах и городах Восточно-Казахстанской области:

с 0 по 11 класс в Курчумском районе (Алгабасская, Тоскаинская, Калжирская школы, Маркакольская школа №1, Маркакольский ШИК, гимназия им. К. Нургалиева, Каратогайская СШ), Глубоковском районе (Весёловская СШ), Катон-Карагайском районе (Ластаев, Рыков);

с 0 по 9 класс в Курчумском районе (Акжайлауская, Ушбулакская, Бирликская, Урунхайская, Барак батырская, Жанаульская школы, Курчумские СШ №№ 1, 4, 5, 3, Аксуатская, Шенгельдинская, Кайындинская, Такырская, Акбулакская школы);

с 0 по 4 класс в Курчумском районе (Жолнускауская, Жиделинская, Куйганская, Монукойская, Шанагатинская, Карачиликская, Казахстанская школы), Катон-Карагайском районе (села Шынгыстай, Барлык, Аршаты, Аккайнар, Урыль, Кабырга);

с 0 по 4 класс в районе Самар (Самарская СШ 1, средняя школа - лицей им. Ж. Болғанбаева, Самарская начальная школа).

Как сообщалось ранее, 13 января все школьники, студенты первых и вторых курсов колледжей переходят на дистанционное обучение в Алматы.