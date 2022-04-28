Очные занятия отменяют в школах Пекина из-за вспышки коронавируса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Эти ограничения приняты в целях сдерживания распространения коронавируса, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Родители учеников школ столичного района Чаоян в четверг утром получили срочное уведомление о переводе учебных заведений на дистанционный режим обучения.

По сообщениям местных СМИ, аналогичные меры по отмене очных занятий из-за вспышки коронавируса ввели в Пекине уже в среду в начальных и средних школах других районов китайской столицы. Также приостановлена работа детских садов в пекинском районе Тунчжоу.

По состоянию на 27 апреля, растет число новых случаев заражения COVID-19 среди школьников. В одной из школ столичного района Чаоян выявлено 36 случаев инфицирования коронавирусом.

Согласно данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за минувшие сутки в Пекине выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Начиная с понедельника власти проводят массовое тестирование жителей ряда районов китайской столицы.

Ранее сообщалось, что власти китайской столицы после выявления 22 новых случаев COVID-19 усилили противоэпидемические меры.