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Очнувшаяся в Эквадоре на своих похоронах женщина прожила еще неделю

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Июня 2023, 10:42
Очнувшаяся в Эквадоре на своих похоронах женщина прожила еще неделю Фото: PHILIPPE LISSAC/GODONG

КИТО. КАЗИНФОРМ - 76-летняя жительница Эквадора ожила во время собственных похорон: по словам ее сына, она начала стучать по крышке гроба, после чего ее отправили в больницу. Женщина прожила еще неделю, в течение которой медики пытались спасти ей жизнь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

Впервые врачи констатировали смерть Беллы Монтойи 9 июня в городе Бабахойо. Ее отправили в похоронное бюро и поместили в гроб.

«Нам и свидетельство о смерти выдали», - рассказал местным СМИ ее сын Гильберто Барбера.

Примерно через пять часов после начала церемонии отпевания родственники женщины услышали из гроба звуки. После того, как гроб открыли, члены семьи увидели, что Монтойя тяжело дышит. Однако местные СМИ сообщают, что женщина начала подавать признаки жизни после того, как родственники открыли гроб, чтобы поменять ей одежду перед похоронами.

Когда стало ясно, что женщина жива, родственники вызвали скорую помощь и женщину доставили в ту же больницу, где до этого констатировали ее смерть. До инцидента Монтойя была госпитализирована с подозрением на инсульт.

«У нее произошла остановка сердца и дыхания, она не реагировала на реанимационные действия, поэтому дежурный врач подтвердил ее смерть», - говорится в заявлении министерства здравоохранения Эквадора.

В ходе повторного лечения ее состояние стабилизировалось, однако ненадолго. Монтойя находилась в реанимации семь дней, а затем министерство здравоохранения Эквадора сообщило, что она умерла в пятницу от ишемического инсульта.

Как сообщают местные СМИ, женщину отпевали в том же похоронном бюро, а затем похоронили на местом кладбище.

Власти Эквадора намерены провести расследование всех обстоятельств инцидента и изучить процедуру выдачи в этой больнице свидетельств о смерти, сообщает Associated Press.

Белла Монтойя - не единственная женщина, «ожившая» после официального объявления смерти. В феврале в похоронном бюро в штате Нью-Йорк было обнаружено, что доставленная туда 82-летняя женщина по-прежнему дышит. Ее смерть констатировали тремя часами ранее в доме престарелых.


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