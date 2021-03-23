Очнулась в гараже: найденная 12-летняя павлодарка выдумала историю с обмороком

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Стали известны подробности пропажи уже найденной 12-летней девочки в Павлодаре. В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что история выдуманная, девочка придумала историю с потерей сознания, побоявшись, что опекун будет ругаться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«22 марта 2021 года в 18:20 часов в полицию города Павлодара поступил вызов о том, что с адреса улицы Бухар Жырау №351 час назад вышла выносить мусор несовершеннолетняя дочь и не вернулась. Незамедлительно была составлена ориентировка. На поиски несовершеннолетней были подключены все наряды полиции, а также волонтеры города Павлодара. Девочка проживает с опекуном, и ранее уже имела самовольные уходы. Около 21:30 часов несовершеннолетняя вернулась домой самостоятельно и сообщила, что якобы «после того, как она выбросила мусор, у нее закружилась голова, она потеряла сознание и очнулась то ли в гараже, то ли в подвале», - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В полиции отметили, что с несовершеннолетней сотрудниками ювенальной полиции в присутствии представителя и сотрудников органа здравоохранения была составлена беседа. Девочка была осмотрена специалистами, никаких телесных повреждений не обнаружено.

После осмотра врачами и при уточнении всех обстоятельств выяснилось, что девочка вынесла мусор, а после решила прогуляться по городу самостоятельно, но потерялась. Позже она вернулась домой сама.

«Побоявшись, что опекун будет ругаться, придумала историю с потерей сознания. В настоящее время несовершеннолетняя находится дома с законным представителем – опекуном», - пояснили в департаменте полиции Павлодарской области.

Ранее сообщалось, что пропавшая 12-летняя павлодарка, потеряв сознание, очнулась в чужом гараже.

«По словам девочки, она потеряла сознание и очнулась в каком-то гараже или подвале. Она навзрыд плакала. Ее колотило, она вся мокрая была, на снегу лежала. Никого вокруг не было, сказала она. Она сама выбралась из гаража или подвала. Девочка плохо ориентируется по городу. Но увидела знакомую дорогу и пошла по ней. Мы вернулись во двор девочки, чтобы осмотреть еще раз, она вышла из-за угла вся заплаканная, то есть сама возвращалась домой. Когда ее нашли, в этот же вечер скорая забрала. Родители пока не связывались с нами. Им сейчас не до этого после пережитого шока», - рассказали волонтеры «VITA».