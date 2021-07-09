Очистка водной глади реки Есиль продолжается в столице

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Работы по очистке водной глади реки Есиль и ее притоков – Акбулак и Сарыбулак – коммунальные службы столицы проводят на системной основе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

На реке Есиль и ее притоках на системной основе проводятся очистные работы, как прибрежной зоны, так и водной глади.

«На участке реки Есиль, а также ее притоках – Акбулак и Сарыбулак - проводятся работы по очистке водной глади на системной основе. Рабочие бригады проводят очистку от твердых бытовых отходов, излишней растительности», - сообщила руководитель отдела управления охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султана Жигер Саттарова.

Вместе с тем в приток Есиля – реку Акбулак - производится сброс промывной воды с насосно-фильтровальной станции ГКП «Астана су арнасы». Специалисты отмечают, что эта вода чистая и безопасная для обитателей водоема и людей.

«Насосно-фильтровальная станция ГКП «Астана су арнасы» производит сброс промывной воды в реку Акбулак на основании разрешения на эмиссию от департамента экологии и на сброс промывной воды от бассейновой инспекции. Сброс воды осуществляется в пределах установленного норматива. В июне проведена внеплановая проверка департаментом экологии проб воды, превышений не выявлено», - прокомментировала ведущий инженер-технолог насосно-фильтровальной станции ГКП «Астана су арнасы» Татьяна Смолкова.

По данным ГКП «Астана су арнасы», вода, сбрасываемая с насосно-фильтровальной станции в реку Акбулак, не является источником неприятных запахов, а наоборот - условно чистая и безопасная.

«Канализационно-очистные сооружения ГКП «Астана су арнасы» сброс очищенных сточных вод производят в реку Есиль ниже по течению от города, между жилыми массивами Коктал и Талапкер. Качество очищенных сточных вод соответствует нормативам», - сообщила главный инженер-технолог ГКП «Астана су арнасы» Фируза Алдунгурова.

Предприятием ежедекадно ведется жесткий контроль качества сбрасываемой воды.

Активная системная работа проводится и по очистке ливневой канализации города предприятием «Elorda Eco System». Ежедневно в ней задействовано свыше 25 единиц спецтехники и около 80 дорожных рабочих. Отрабатываются заявки, поступающие от жителей, на предмет закрытия открытых или поврежденных люков, решеток сетей ливневок.

С 1 января по 7 июля 2021 года коммунальщики промыли коллекторы длиной свыше 19 тыс. погонных метров, очистили 1 723 смотровых и дождеприемных колодцев, вывезли 918 тонн ила.

Выявляются и несанкционированные подключения и сбросы хозяйственно-бытовых отходов в сети ливневой канализации. Так, с начала года осмотрено 3 120 колодцев общей протяженностью 54 000 п.м, выявлено 114 случаев несанкционированных подключений. Из них было выписано 114 предупреждений и 119 штрафов на общую сумму свыше 1,5 млн. тенге.