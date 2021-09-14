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    20:09, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Очистка реки Есиль и ее притоков продолжается в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники подведомственной городскому акимату организации «ЖасНур» продолжают работы по санитарной очистке реки Есиль и ее притоков – рек Акбулак и Сарыбулак Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Очистка необходима, так как в водоемах со слабым обменом воды постепенно накапливается количество биогенных элементов. Это ведет к усиленному развитию водорослей и высших водных растений. В дальнейшем достигается такой уровень, при котором начинается «цветение воды», появляются планктонные и сине-зеленые водоросли, которые постепенно подавляют другие формы жизни.

    Работы по санитарной очистке Есиля, а также рек Акбулак и Сарыбулак на постоянной основе проводятся с апреля по октябрь.


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