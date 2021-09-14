Очистка реки Есиль и ее притоков продолжается в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники подведомственной городскому акимату организации «ЖасНур» продолжают работы по санитарной очистке реки Есиль и ее притоков – рек Акбулак и Сарыбулак Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Очистка необходима, так как в водоемах со слабым обменом воды постепенно накапливается количество биогенных элементов. Это ведет к усиленному развитию водорослей и высших водных растений. В дальнейшем достигается такой уровень, при котором начинается «цветение воды», появляются планктонные и сине-зеленые водоросли, которые постепенно подавляют другие формы жизни.

Работы по санитарной очистке Есиля, а также рек Акбулак и Сарыбулак на постоянной основе проводятся с апреля по октябрь.